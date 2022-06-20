عملية التشاور العربية الإقليمية تصدر بيانا حول الهجرة واللجوء بمناسبة “اليوم العالمي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 10:25 صباحاً - بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق 20 يونيو من كل عام، أصدرت عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء (ARCP) بياناً بتاريخ 20/6/2022، كان قد تم الاتفاق على مضمونه في نهاية الاجتماع الثامن لعملية التشاور الذي عقد في 10/3/2022.

أكد البيان على خصوصية وضع المنطقة العربية التي تعاني من أزمات ممتدة منذ بداية العقد الماضي وتواجه تحديات كبيرة ناتجة عن موجات اللجوء والنزوح الكبير والطويل الأمد، كما تضمن رفض النبرة العنصرية التي سادت الخطاب الإعلامي وطالت اللاجئين من الدول العربية. كما أشاد البيان بجهود الدول العربية التي استمرت في توفير الخدمات الطبية واللقاحات الخاصة بكوفيد-19 للاجئين والنازحين، وثمّن كذلك الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة بالتنسيق والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدعم تنفيذ الاتفاق العالمي للاجئين. كما سلط الضوء على معاناة اللاجئين والنازحين المتكررة في كل عام في فصل الشتاء، وناشد جميع الأطراف الدولية احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية. كما تضمن فقرة خاصة باللاجئين الفلسطينيين ودعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وقد تم ترجمة هذا البيان إلى اللغة الإنجليزية ونشره في وسائل الإعلام المختلفة وتعميمه على مندوبيات الدول الأعضاء وبعثات الجامعة العربية في الخارج.