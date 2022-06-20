تسجيل 4 إصابات مؤكدة بالكوليرا في أربيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 09:28 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان تسجيل 4 إصابات مؤكدة بمرض الكوليرا في محافظة أربيل، في إقليم كردستان، مشيرة إلى وجود 5 حالات مشتبه بها.

وصرح محافظ أربيل، أوميد خوشناو، في مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد، بتسجيل 4 إصابات مؤكدة بمرض الكوليرا، فضلا عن 5 حالات أخرى مشتبه فيها.

وعن الإجراءات المتبعة في مواجهة المرض، قال خوشناو إنه ستتم زيادة عدد الفرق الطبية، كما ستتخذ الاستعدادات وتؤمن المتطلبات داخل المستشفيات.

كما دعا محافظ أربيل المواطنين إلى التعاون معهم لمنع وقوع عدد كبير من الضحايا جراء المرض.

وعقدت محافظة أربيل، أمس الأحد، اجتماعا في ديوان المحافظة بحضور جميع الأطراف المسؤولة فيها، بهدف تحديد عدة إجراءات لمواجهة مرض الكوليرا.

وأعرب رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، عن قلقه من انتشار المرض في محافظتي السليمانية وأرببل، وقال في تغريدة على "تويتر": "على تواصل مع وزير الصحة من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية للسيطرة على هذا المرض".

وحسب محافظ أربيل، تم التوصل خلال الاجتماع مع الأطراف المسؤولة إلى عدة إجراءات سيتم اتخاذها، بينها إنشاء غرفة عمليات في محافظة أربيل بعضوية جميع الاطراف المرتبطة، وزيادة وتقوية الفرق الطبية واتخاذ الاستعدادات وتأمين كافة الاحتياجات الطبية في المستشفيات، والاستعداد وتامين الأدوية والمعدات الطبية لأي حالة طارئة غير مرجوة ورفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين، وتكليف الفرق بمراقبة الاسواق وتركيز الفرق في الأماكن السياحية واتباع الإجراءات الضرورية والتوعية وتنفيذ العقاب، وتكليف مركز الأزمات في المحافظة بدراسة وتامين الاحتياجات لتنسيق مع دوائر الصحة العامة، وإنشاء اتصال مع المنظمات الدولية وإلى آخرها.