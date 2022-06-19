السعودية تُعدل أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية للموظفين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 09:28 مساءً - كشفت الجريدة الرسمية في السعودية بعض تفاصيل قرار مجلس الوزراء، الخاص بتعديل أنظمة التقاعد المدني، والتأمينات الاجتماعية.

ونص التعديل الجديد في نظام التقاعد المدني على أنه «إذا انتهت خدمة الموظف ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، تصرف له مكافأة ما نسبته 14% من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته» طبقًا لما ذكرته جريدة أم القرى الرسمية.

وقالت إنه في حال كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي، تحسب المكافأة ما نسبته 10% من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد من سنوات خدمته، كما يشترط لصرف المكافأة المنصوص عليها فى المادتين (18) و(23) من ذات النظام، بلوغ سن الستين أو الوفاة، أيهما أسبق.

وأوضحت أنه «إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت عشر سنوات على الأقل، وبلغ سن الستين فيستحق معاشًا، أما إذا كانت مدة خدمة الموظف أقل من خمس سنوات وبلغ سن الستين. فيجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية».

وتابعت: «على ألا تتجاوز المدة بعد الضم عشر سنوات، وعليه أن يؤدي كامل الحصص عن كل شهر من المدة المضمومة، على أساس مرتبه الشهري الأخير «بحسب صحيفة الشرق الأوسط».

وجاء في تعديل نظام التأمينات الاجتماعية أنه «يحق للمشترك في حالة تركه العمل، تسلم تعويض الدفعة الواحدة المستحق دون بلوغ سن الستين، أو حدوث عجز، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة».

وفي نظام تبادل المنافع، فقد اشترط التعديل على «ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددًا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، ويجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز، أو التنسيق من الخدمة».

وطبقًا التعديل «فلا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التحول أو التخصيص، الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري». ويلتزم صاحب العمل بسداد التكاليف الإضافية على النظامين، في حال تخصيص أي من المرافق العامة، أو تحول منسوبيها من نظام إلى نظام آخر.