مؤشر بورصة مسقط يتراجع بنسبة 0.05 بالمئة

مؤشر بورصة مسقط يتراجع بنسبة 0.05 بالمئةأنهى مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى "4120.55" نقطة منخفضًا بـ "1.97" نقطة وبنسبة "0.05" بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت"4122.51" نقطة.

وبلغت قيمة التداول "770" ألفًا و"442" ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة "82" بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت "4" ملايين و"268" ألفًا و"825" ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط الذي نقلته وكالة الأنباء العمانية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة "0.173" بالمئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من "22.31" مليار ريال عُماني.