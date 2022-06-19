رئيس البرلمان العربي: برامج مؤسسية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البرلمان العربي والاتحاد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 06:28 مساءً - استقبل عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، اليوم، السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، معرباً في بداية المباحثات عن حرص البرلمان العربي على تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن القضايا العربية في أكبر محفل برلماني عالمي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى.

وأكد "العسومي" أن البرلمان العربي كان حريصا في إطار استراتيجية عمله الجديدة على أن تكون هناك شراكة مؤسسية قوية مع الاتحاد البرلماني الدولي، وهي الشراكة التي تم تدشينها بالتوقيع على اتفاقية للتعاون الفني بين المنظمتين في نوفمبر الماضي في مدريد، والتي تتضمن تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات: التنمية المستدامة، وتمكين المرأة، وتعزيز حقوق الإنسان، ومواجهة الإرهاب والوقاية من الفكر المتطرف.

وأوضح "العسومي" أنه تم التطرق خلال المباحثات إلى بعض مشروعات التعاون القائمة بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي، ومنها التطبيق الالكتروني لمكافحة الإرهاب والذي دخل البرلمان العربي في شراكة مع الاتحاد من أجل تعريبه، كما تم التطرق إلى مبادرة نداء الساحل الأفريقي التي أطلقها البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمان البحر الأبيض المتوسط واللجنة البرلمانية الدولية لدول الساحل الخمس.

وناقش الجانبان عدداً من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية مع الاتحاد البرلماني الدولي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية الإقليمية في إطار اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.

ومن جانبه، أكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي حرصه الشديد على تفعيل أسس ومجالات الشراكة القائمة مع البرلمان العربي على أرض الواقع، على أن يتم الإعداد الجيد لذلك من خلال لقاءات ثنائية مستقبلية مكثفة، فضلاً عن تنفيذ عدد من البرامج المشتركة التي تهدف إلى بناء وتعزيز قدرات البرلمانيين في العديد من المجالات، التي تتضمنها اتفاقية التعاون بين المنظمتين.

وأضاف "باتشيكو" أن الاتحاد البرلماني الدولي حريص على التفاعل بإيجابية وإنصاف مع القضايا العربية في إطار اجتماعات الاتحاد وأجهزته وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيداً في الوقت ذاته بمواقف البرلمان العربي تجاه عدد من القضايا التي تشكل أولوية على الصعيد العالمي، ومنها قضية الحوار بين الأديان ونبذ التعصب وخطاب الكراهية والتطرف، مُبدياً اهتمامه بتعزيز التعاون مع البرلمان العربي تجاه هذه القضية.

وبدوره، أثنى رئيس البرلمان العربي على المواقف الإيجابية للاتحاد البرلماني الدولي في ظل رئاسته الحالية تجاه القضية الفلسطينية والأزمة اليمنية وغيرها من القضايا العربية. واتفق الجانبان على أن هذا اللقاء يمثل حلقة أولى في سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المشتركة بهدف تعزيز الشراكة بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي.