نائب بالمجلس الرئاسي الليبي يستقبل سفيرة بريطانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 03:28 مساءً - استقبل النائب بالمجلس الرئاسى الليبي، موسى الكوني، اليوم الأحد، سفيرة المملكة المتحدة، كارولاين هور يندل، لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الكوني حرص المجلس إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، ودعمه لمساعي الوصول لأطر دستورية توافقية تحقيقا لرغبة الشعب الليبي في الاستقرار عن طريق الانتخابات.

بدورها، جددت السفيرة البريطانية استمرار دعم حكومة بلادها للمجلس الرئاسي الذي يسعى لتحقيق الاستقرار بنجاح ملف المصالحة الوطنية، و إجراء انتخابات على قاعدة دستورية توافقية ترضى بنتائجها كل الأطراف.