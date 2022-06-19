الجامعة العربية: القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب على رأس أولويات الاستراتيجية الإعلامية العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 12:32 مساءً - أكد السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال أن القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب على رأس أولويات الاستراتيجية الإعلامية العربية وخاصة في ظل استمرار السياسات الإسرائيلية العدوانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني بمن فيهم العاملون في المجال الإعلامي.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأحد في افتتاح الاجتماع الثاني لفريق الخبراء الإعلاميين العربي المعني بخطة عمل الاستراتيجية الإعلامية العربية التي قرر مجلس الوزراء العرب تمديدها.

وأدان انتهاك الاحتلال السافر للمواثيق وأحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة مقتضيات اتفاقيات جنيف لسنة 1949 المتعلقة بحماية الصحفيين في النزاعات المسلحة من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد، مشيرا في هذا السياق، إلى الاغتيال الشنيع للإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة الذي كان موضع استنكار من كل الضمائر المؤمنة بحرية الصحافة عبر العالم، حيث كان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط سباقاً لإدانة هذا الفعل الإجرامي، وطالب بفتح تحقيق شامل دون تأخير.

وقال إن الاستراتيجية العربية الإعلامية تعنى بمحاربة الإرهاب والتطرف ونشر ثقافة التسامح، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتثمين الصورة الحضارية والثقافية للشخصية العربية، فضلاً عن الارتقاء بأداء وسائل الإعلام عبر برامج للتدريب والإنتاج بتعاون وثيق مع الاتحادات والمنظمات الإعلامية المعنية التي تعمل تحت مظلة الجامعة العربية، مشيداً بمبادراتها العملية ومتطلعا لانخراط أكثر فاعلية في بلورة هذه الاستراتيجية الطموحة.

وأكد خطابي أن الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام، ستضع رهن إشارة فريق الخبراء كل وثائق العمل الضرورية وطرح تصورها بشأن تفعيل الاستراتيجية، متمنيا لأعمالكم كامل النجاح.

وأشار إلى أن مجلس وزراء الإعلام العرب قرر في دورته الأخيرة (يونيو 2021) تمديد العمل بهذه الاستراتيجية لخمس سنوات إضافية لاعتبارات موضوعية منها الانعكاسات السلبية للحالة الوبائية خلال المدة الأخيرة.

وأكد الأهمية الخاصة لاجتماع الفريق لتقييم مسار تنفيذ هذه الوثيقة التوجيهية المعتمدة من قبل مجلس وزراء الإعلام منذ 2017 سواء من حيث تشخيص العوائق التي اعترضتها أو الآليات والتصورات الكفيلة بإعطائها زخما جديداً على أرض الواقع.

ودعا فريق الخبراء المعني بالاستراتيجية الإعلامية العربية إلى بذل مزيد من الجهد الجماعي والعمل المتواصل لبلوغ مستوى متقدم من الإنجاز لمختلف المشاريع والمبادرات الإعلامية التي أدرجت في المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية من قبل الدول الأعضاء بما في ذلك إثراء الوثيقة بالبعد المتعلق بإعلام الأزمات..وأكد أهمية العمل على جميع هذه القضايا مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي تمس هذه القضية أو تلك وفق مقاربة منهجية جديدة تستند على تصنيف موضوعي محكم وأولويات واضحة ومحددة، وجدوله زمنية ترتكز على أداء عقلاني.