الرئيس التونسي يتسلم مسودة الدستور الجديد.. الإثنين



حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 07:25 مساءً - قال رئيس لجنة صياغة الدستور الجديد في تونس، السبت، إنه سيسلم مشروع الدستور الجديد للرئيس قيس سعيد، يوم الإثنين المقبل.

وقال الصادق بلعيد، أستاذ القانون السابق الذي عينه الرئيس التونسي لإعادة كتابة "دستور جديد لجمهورية جديدة"، إن الدستور سيكون ديمقراطيًا، فيما ينوي قيس سعيد، طرح الدستور الجديد للاستفتاء في 25 يوليو المقبل.

وانطلقت، السبت الماضي، ثاني جلسات الحوار الوطني التي تعقدها اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لوضع دستور جديد لتونس.

وشهدت الجلسة التحاق أطراف جديدة بالحوار الوطني، على غرار رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) طارق الشريف، ونقابة الأطباء.

وأكد الرئيس المنسق للهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الصادق بلعيد، أن تغيير تركيبة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية هو توجه جديد للهيئة، التي عُقِدَت أولى اجتماعاتها السبت الماضي.

بدوره، قال رئيس الحركة الديمقراطية الوسطية، نجيب الحجري، إن حضور الاتحاد العام التونسي للشغل من عدمه لجلسات الحوار، شأن يخصه، مضيفًا أن الحوار الوطني شأن حزبي وليس نقابيًا.