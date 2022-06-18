الرئيس الفلسطيني يتلقى دعوة لحضور قمة التغير المناخي في مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 04:25 مساءً - تلقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، دعوة رسمية من نظيره المصري، الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور مؤتمر قمة قادة العالم للتغير المناخي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عباس سفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين، السفير طارق طايل، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، حيث سلّمه الدعوة لحضور أعمال القمة، المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ المصرية يومي 7 و 8 نوفمبر المقبل.

وحمّل الرئيس عباس، السفير المصري تحياته وتقديره للرئيس السيسي، كما رحب الرئيس بهذه الدعوة الكريمة ، مؤكدا حرصه على تلبيتها، ومشاركة دولة فلسطين في أعمال القمة.

كما أشاد الرئيس الفلسطيني، خلال اللقاء، بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تعزيزها، بما يخدم العلاقات الأخوية المشتركة، وكذلك في خدمة قضايا أمتنا العربية.