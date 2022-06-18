انخفاض أسعار النفط

انخفاض أسعار النفطانخفضت أسعار النفط بنحو 6 في المائة، مغلقة عند أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع الليلة الماضية، وسط مخاوف من أن رفع البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة قد يبطئ الاقتصاد العالمي ويخفض الطلب على الطاقة.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5.6 في المائة لتبلغ عند التسوية 113.12 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس 6.8 في المائة ليستقر عند 109.56 دولار.

وكان هذا أدنى إغلاق لخام برنت منذ 20 مايو الماضي وأقل مستوى لخام غرب تكساس منذ 12 مايو ، بالإضافة إلى أنه أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية لبرنت منذ أوائل مايو وأكبر تراجع لخام غرب تكساس منذ أواخر مارس.

وعلى مدار الأسبوع، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت للمرة الأولى في 5 أسابيع، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط للمرة الأولى في 8 أسابيع.