تحطم مقاتلة إيرانية في أصفهان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 01:29 مساءً - تحطمت مقاتلة تابعة للقوات الجوية في الجيش الإيراني بمحافظة أصفهان وسط البلاد، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء ”تسنيم“ التابعة للحرس الثوري.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن رسول معتمد رئيس العلاقات العامة في قوات الجيش الإيراني بالمحافظة، قوله إن ”مقاتلة من طراز F-14 تحطمت بالقرب من قاعدة بابائي الجوية في أصفهان“.

وأضاف معتمد أن ”سقوط المقاتلة جاءت نتيجة تعرضها لخلل فني، صباح اليوم السبت، فيما تمكن قائد الطائرة ومساعده من الهبوط بمظلة وتم نقلهما إلى مستشفى الزهراء لتلقي العلاج“.

وأشار إلى أن طيار هذه المقاتلة ومساعده ”أصيبا أثناء هبوطهما بمظلة“، مبينًا أن ”المقاتلة كانت في مهمة“، من دون ذكر تفاصيل إضافية.