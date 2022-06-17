سعر خام برنت يتجاوز 120 دولاراً للبرميل
عاودت أسعار النفط الارتفاع اليوم الجمعة اثر مخاوف شح الإمدادات مع فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران واستمرار تعطل إمدادات ليبية، وتجاوز عقود خام برنت القياسي لبحر الشمال الـ 120 دولار للبرميل .
وجرى تداول عقود خام برنت القياسي لبحر الشمال تسوية أغسطس عند 120.86 دولار للبرميل، بارتفاع 1.05 دولار وبنسبة 0.88%.
وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يوليو 1.14 دولار وبنسبة 0.97% إلى 118.73 دولار للبرميل.
وحافظت أسعار النفط على اتجاه هبوطي في معظم تعاملات الأسبوع، مع توجيه الاحتياطي الفدرالي الامريكي (البنك المركزي) رسالة إلى الأسواق بأن تركيزه في هذه المرحلة تنصب على خفض التضخم.
وتتلقى الأسعار ضغوطاً من اتساع التوقعات بركود تضخمي يلوح في الأفق (تضخم مرتفع مع تباطؤ في النمو)، ما يوحي بانخفاض الطلب العالمي على النفط.
لكن قرار الإدارة الأمريكية أمس الخميس، فرض عقوبات على شركات صينية تتهمها بمساعدة أيران واستمرار تعطل الإمدادات الليبية، حدا من خسائر الخام.
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