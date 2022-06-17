الذهب نحو أكبر خسارة أسبوعية في شهر

الذهب نحو أكبر خسارة أسبوعية في شهرإنخفضت اسعار الذهب اليوم الجمعة بفعل تأثير ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية على طلب المعدن النفيس، فيما تتجه الأسعار لأكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف مايو الماضي.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 1846.33 دولار للأونصة، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1849 دولاراً.

وخسر الذهب نحو 1.3% في تعاملات متقلبة خلال الأسبوع، بعد أن بدأه بالقرب من ذروة شهر قبل أن يهبط لأدنى مستوى في 4 أسابيع يوم الثلاثاء.

وأعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع عن أكبر رفع لأسعار الفائدة منذ عام 1994، في الوقت الذي يسعى فيه إلى كبح جماح التضخم المتصاعد.

ويؤدي رفع الفائدة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن الاخرى تراجعت الفضة في العقود الفورية 0.3% إلى 21.87 دولار للأونصة، كما انخفض البلاتين 0.2% إلى 948.50 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 1.8% إلى 1912.69 دولار، ويتجه المعدنان إلى تكبد خسارة أسبوعية.