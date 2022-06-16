السعودية.. السجن وغرامة 500 ألف ريال عقوبة إساءة معاملة كبار السن



حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 10:25 مساءً - أعلنت النيابة العامة السعودية أنها أقرّت "نظام حقوق كبير السن ورعايته" الذي يحوكم إجراءات التعامل مع هذه الفئة من المجتمع.

وأوضحت النيابة العامة في تغريدة عبر "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، أن المادة الثالثة من النظام كفلت لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة وفقا للتسلسل المنصوص عليه في المادة السادسة من النظام.

وأشارت إلى أن النظام في المادة الـ15، شدد على أنه يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته، ويحظر الإخلال عمدا بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته، كما تُحظر إساءة التصرف عمدا في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف.

وذكرت النيابة العامة أن النظام حدد عقوبات من يخالف "نظام حقوق كبير السن ورعايته" بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال سعودي.