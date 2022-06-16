السودان.. مقتل متظاهر في احتجاجات جديدة تطالب بالحكم المدني

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 08:25 مساءً - أكدت "لجنة أطباء السودان المركزية" مقتل أحد المتظاهرين في مدينة أم درمان المجاورة للخرطوم، خلال احتجاجات جديدة مطالبة بالحكم المدني ومحاكمة الذين تسببوا في مقتل المحتجين.

وقالت اللجنة في بيان: "ارتقت روح شهيد لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر إصابته بطلق ناري متناثر في الصدر والبطن، ويرجح أنه طلق سلاح خرطوش أطلقته قوات الانقلاب في مدينة أم درمان أثناء قمعها لتصعيد المواكب السلمية".

وأوضحت، أن "عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع بذلك إلى 102 منذ بدء التظاهرات التي تخرج بانتظام ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر الماضي".

وحسب مصادر إعلامية وشهود عيان "خرج مئات المحتجين في وسط الخرطوم وفي حي بري شرق العاصمة وفي مدينة أم درمان غرب النيل، إضافة إلى مدينة الخرطوم بحري شمال العاصمة".