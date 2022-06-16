الاتحاد الأوروبى: مستعدون لمواصلة دعم تونس على جميع الأصعدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 06:28 مساءً - أكد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعم تونس على جميع الأصعدة وتوفير المساندة الضرورية لإنجاح برامجها الإصلاحية حتى تتمكن من استعادة استقرار مختلف التوازنات الاقتصادية والمالية وتحقيق انتقال اقتصادي مستدام وناجع، فضلاً عن المساندة في تعزيز المكتسبات الديمقراطية المحققة في ضوء المسار السياسي الجاري.



وأعرب عن ارتياحه للنسق الجيد في تنفيذ مختلف برامج التعاون والاستعداد لتمكين تونس من الاستفادة من مختلف البرامج والآليات الأوروبية