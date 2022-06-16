انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولارانخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار على نحو طفيف وبعد رفع كبير لكن متوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة الأمريكية أدى إلى تراجع كبير للدولار في الجلسة السابقة.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1831.63 دولار للأونصة.. في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 في المائة إلى 1833.40 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى.. ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.15 في المائة إلى 21.67 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 940.98 دولار للأونصة وارتفع البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1870.79 دولار للأونصة.