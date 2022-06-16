أحمد رشيد خطابي: الاستراتيجية الإعلامية العربية تتضمن خمسة محاور رئيسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 03:28 مساءً - تنفيذا للتوصيات الصادرة عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في اجتماعه الأخير ببغداد في مارس الماضي، ينظم قطاع الإعلام والاتصال - الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام - الاجتماع الثاني لفريق الخبراء الإعلاميين المعني بخطة عمل الاستراتيجية الإعلامية العربية يومي 19-20 يونيو2022 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات ذات صفة مراقب

‎وفي هذا الصدد، صرح السفير احمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال أن مهمة فريق العمل تتمثل في تقييم مسار تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية العربية، بما في ذلك تشخيص العقبات الموضوعية التي اعترضت هذه الوثيقة التوجيهية المعتمدة من طرف مجلس وزراء الإعلام العرب منذ 2017، وذلك ضمن تصور منهجي فعال ووفق جدولة زمنية محكمة وأولويات قابلة للتنفيذ.​

وأوضح خطابي ان المجلس المذكور قرر خلال دورته الاخيرة (يونيو 2021) تمديد العمل بهذه الاستراتيجية لمدة خمس سنوات إضافية علما انها ترتكز على خمسة محاور رئيسية تظل في صدارتها مواصلة الدعم الاعلامي للقضية الفلسطينية المشروعة، ومحاربة الارهاب والتطرف، وخدمة التنمية المستدامة، وتثمين الصورة الحضارية والثقافية للشخصية العربية، فضلا عن الارتقاء بالأداء الاعلامي عبر برامج وشراكات للتدريب بتعاون وثيق مع المنظمات الاعلامية المعنية، علماً أن نتائج أعمال الفريق ستعرض على اللجنة الدائمة للإعلام العربي لاتخاذ توصيات بشأنها تمهيداً لعرضها على الدورة المقبلة لمجلس وزراء الإعلام العرب.