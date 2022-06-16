مشاركة 1200 مزارع في أول مزاد وطني للبن اليمني
عقدت وحدة البن التابعة للجنة الزراعية والسمكية العليا اليوم بصنعاء مؤتمراً صحفياً لإشهار نتائج المرحلة الأولى والثانية للمزاد الوطني الأول للبن اليمني والمستجدات ذات العلاقة.
وأوضح رئيس وحدة البن محمد القاسمي أن وحدة البن واللجنة الزراعية وبالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة عملت على إيجاد طرق مناسبة لتسويق البن، ورفع قيمة الجودة للمنتج باعتباره منتج قومي وتاريخي للشعب اليمن، والتي من ضمنها فكرة المزاد الوطني للبن، الذي سيسهم في رفع مستوى التسويق في الخارج.
وقال القاسمي أن مراحل المزاد بدأ بـ 1200 مزارع للبن من مختلف محافظات الجمهورية، تم قبول 60% من المنتجات المنافسة كجوهر للجودة، ليتم بعدها اختيار 50 منتج، الى أن وصلت الى 28 كمية هي الأعلى جودة، وهي التي ستنافس بقوة في المزاد خارج اليمن، مشيراً الى فوز مؤسسة المخا لتنمية البن بالمركز الأول.
وذكر بأن جودة وتنوع النكهات في البن اليمني تمكنه من المنافسة بقوة وجدارة في الاسواق العالمية، وأن المزاد وسيلة علمية حديثة لتسويق البن اليمني، وفرصة للجميع بالمشاركة خاصة أن بعض التجار لم تتاح لهم فرصة التسويق للخارج رغم أنهم يقدمون بن يمني ذات جودة عالية، وأنه بالمقابل فرصة لإيقاف بعض التجار خارج اليمن الذين يسوقون البن اليمني بطريقة رديئة الجودة ويشوهو صورة منتجنا القومي الأفضل.
من جهته استعرض مدير مؤسسة المخا لتنمية البن مختار الهنشلي عدد من النقاط التي اسهمت في مشروع توحيد الأطر الخاصة بتطوير وتسويق البن، والتي كان لمؤسسة المخا السبق في وضع الرؤى في هذا الجانب، بالإضافة الى إيجاد آليات تحرك حقيقي لتنمية البن اليمني، من أجل مضاعفة الانتاج وتعزيز الجودة والتسويق الى خارج اليمن بطرق علمية حديثة تعزز من مكانة هذا المنتج.
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