سلطان عمان يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس الوزراء

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 01:25 مساءً - ذكرت وسائل إعلام عمانية أن سلطان عمان، هيثم بن طارق، أصدر اليوم الخميس 12 مرسوما ساميا من بينها مرسوم خاص بإعادة تشكيل مجلس الوزراء.

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ونص مرسوم سلطان عمان على التالي:

المادة الأولى: يعاد تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو الآتي:

سمو السيد فهد بن محمود نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء

سمو السيد شهاب بن طارق نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع

سمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق وزيرا للثقافة والرياضة والشباب

السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزيرا لديوان البلاط السلطاني

الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيرا للمكتب السلطاني

السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزيرا للداخلية

السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرا للخارجية

سلطان بن سالم الحبسي وزيرا للمالية

الدكتورة مديحة الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم

السيد سعود بن هلال وزير الدولة ومحافظ مسقط

عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية

عبد الله بن ناصر الحراصي وزيرا للإعلام

السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظ ظفار

السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسندم

سالم بن محمد المحروقي وزيرا للتراث والسياحة

سعود الحبسي وزيرا للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

الدكتور خلفان الشعيلي وزيرا للإسكان والتخطيط العمراني

الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي

سعيد بن حمود المعولي وزيرا للنقل

الدكتور سعيد الصقري وزيرا للاقتصاد

قيس بن محمد اليوسف وزيرا للتجارة والصناعة

ليلى النجار وزيرة للتنمية الاجتماعية

الدكتور محاد باعوين وزيرا للعمل

المهندس سالم بن ناصر العوفي وزيرا للطاقة والمعادن

الدكتور محمد بن خلفان المعمري وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية

الدكتور علي بن هلال السبتي وزيرا للصحة