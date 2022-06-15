أسعار الغاز في أوروبا تواصل ارتفاعها

أسعار الغاز في أوروبا تواصل ارتفاعهاواصلت أسعار عقود الغاز الآجلة في أوروبا ارتفاعها وبنسبة 10 في المائة بعد إعلان مجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة خفض الإمدادات عبر خط "نورد ستريم".

وبحسب وكالات الأنباء الروسية تزامن ذلك أيضاً مع إيقاف "غازبروم" تشغيل توربين غاز آخر من شركة "سيمنز" الألمانية في محطة الضغط بورتوفايا.

وكانت شركة "غازبروم" الروسية العملاقة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن خفض شحناتها من الغاز إلى أوروبا بمقدار الثلث عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم.. مُعللة ذلك بعدم قيام شركة "سيمنز" الألمانية بصيانة المعدّات الضرورية.

وقالت "غازبروم": إنها "أوقفت تشغيل توربينة غاز أخرى من شركة سيمنز في محطة الضغط بورتوفايا" حيث يتم ملء نورد ستريم والتي سينخفض إنتاجها اليومي من 100 إلى 67 مليون متر مكعب يومياً، بعد انخفاض أول من 167 إلى 100 مليون متر مكعب الثلاثاء.

ويزود خط الأنابيب ألمانيا بالغاز الروسي عبر بحر البلطيق وهو قيد الخدمة منذ عام 2012، ويعد المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر أحد عرابيه.

الجدير ذكره أنّه كان من المفترض أنّ تصادق ألمانيا على مشروع خط "نورد ستريم 2"، لكن المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن، في فبراير الماضي، تعليق حكومته التصديق على المشروع، وذلك بعد اعتراف روسيا بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

فيما صرّح المتحدث الرسمي باسم شركة "إيني" الإيطالية، اليوم، أنّ الشركة "تلقّت إخطاراً من شركة "غازبروم" بشأن خفض إمدادات الغاز بنسبة 15 في المائة".