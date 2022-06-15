العراق وسوريا يبحثا تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 09:28 مساءً - أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن وزير التجارة العراقي علاء أحمد الجبوري وسفير سوريا في بغداد صطام جدعان الدندح بحثا اليوم تطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وذكرت وزارة التجارة العراقية في بيان لها أن الوزير الجبوري أكد خلال اللقاء محورية العلاقات العراقية السورية وضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز أطر العلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات.

وأشار الجبوري إلى توجه الحكومة العراقية لدعم التعاون الاقتصادي مع سورية لما تتمتع به الصناعة والمنتج السوري من تميز لدى المستهلك العراقي فضلاً عن فتح قنوات اتصال جديدة تخدم المصالح المشتركة.

من جانبه أكد السفير الدندح في تصريح لمراسلة سانا في بغداد أن اللقاء ركز على تحديد موعد انعقاد اللجنة المشتركة السورية العراقية في منتصف شهر تموز القادم والتطلع إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة وتنفيذها على أرض الواقع.

وأضاف الدندح: أنه ناقش مع الوزير العراقي أهمية إقامة معرض (صنع في سورية) على أرض مدينتي الموصل والنجف الأشرف إضافة إلى عدد من المحافظات العراقية خلال هذا العام.