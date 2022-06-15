البرلمان الليبى يقر الميزانية العامة للبلاد بالإجماع بقيمة 89.68 مليار دينار

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 02:30 مساءً - أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، الأربعاء، إقرار قانون الميزانية العامة للدولة التي تقدمت بها الحكومة الليبية المكلفة برئاسة فتحي باشاغا للعام 2022م بقيمة 89,689,376,000 مليار دينار ليبي بالإجماع، وذلك بحسب ما أكده فى بيان مقتضب قبل قليل.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا لم تشكّل في المنفى أو لغرض فرضها على الليبيين قصرًا، مشيرا إلى أن هذه الحكومة شكلت ومنحت الثقة تحت قبة مجلس النواب الليبي وطبقًا للإعلان الدستوري وبناء على توافق ليبي – ليبي ولا يحق لأي جهة الاعتراض عليها أو منعها من مباشرة عملها.

وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي أن تكليف حكومة باشاغا تم بعد التوافق الوحيد الذي يمكن وصفه بالاتفاق الليبي - الليبي هو ما نتج عنه الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وأكد رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح أن الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا هي البديلة للحكومة المنتهية الولاية في البلاد.

وعقدت يوم أمس الثلاثاء جلسة رسمية لمجلس النواب الليبي في مدينة سرت دعما للحكومة المكلفة من قبله برئاسة فتحي باشاغا والتي اتخذت المدينة مقرا لها.