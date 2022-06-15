المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب يبحث عددا من الاتفاقيات والقوانين العربية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 09:32 صباحاً - بدعوة من معالي المستشار جمال سالم الجلاوي وزير العدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة بدولة الكويت – رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، سيعقد الاجتماع (69) للمكتب التنفيذي للمجلس بتاريخ 15 يونية 2022 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبمشاركة معالي وزراء العدل أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في كل من ( الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الجمهورية اليمنية).

وسيتضمن جدول أعمال الاجتماع البنود التالية: الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين، وإعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة ، ومشروع البروتوكول العربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ومشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وأيضا سيناقش تعزيز التعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.