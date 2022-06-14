ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية، مع تراجع الإمدادات من النرويج وانخفاض كميات الغاز الطبيعي المسال القادمة من الولايات المتحدة وهو ما يزيد القلق من مخاطر خفض الإمدادات الروسية.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التقدم الذي تحققه دول أوروبا في إعادة ملء مستودعات تخزين الغاز الطبيعي المسال استعدادا لذروة موسم الطلب في فصل الشتاء، ألقى بظلاله على الأسعار خلال الشهر الماضي، حيث سجلت أسعار العقود القياسية للغاز الهولندي يوم الجمعة الماضي التراجع الأسبوعي الخامس لها.
وارتفع سعر الغاز الهولندي وهو الغاز القياسي اليوم بنسبة 1ر1بالمائة إلى 40ر83 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل، بعد أن كان قد تراجع في وقت سابق من اليوم بنسبة 3بالمائة .
كما ارتفع سعر الغاز البريطاني بنسبة 1ر5 بالمائة إلى 71ر153 بنس لكل مليون وحدة حرارية.
في الوقت نفسه سيؤدي الانفجار الذي وقع في إحدى منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال بولاية تكساس الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، إلى انخفاض تدفق الغاز المنتظر من الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة.
علاوة على ذلك تراجعت إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من النرويج بسبب أعمال الصيانة الدورية لعدد من منشآت قطاع الغاز.
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