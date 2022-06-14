الاتحاد الأوروبي يقرر صرف المنح المالية للفلسطينيين بقيمة 600 مليون يورو

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 03:29 مساءً - أعلنت رئيسة المفوضية الاوروبية فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، 14 يونيو 2022، أن الاتحاد الأوروبي قرر صرف المنح المالية المخصصة للفلسطينيين عن عام 2021.

وأضافت، أنه سيتم تجنيد 25 مليون يورو لتحسين الأمن الغذائي بفلسطين، بسبب العدوان الروسي وتأثيره على الأسعار وصادرات الحبوب حول العالم.

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، “لدينا الكثير لنتحدث عنه اليوم. أولاً، حول دعمنا لفلسطين، لسنوات عديدة، كان الاتحاد الأوروبي يدعم فلسطين والشعب الفلسطيني”.

وأوضحت: بصفتنا فريق أوروبا، نحن أكبر مانح في فلسطين، بحوالي 600 مليون يورو سنويًا. ويسعدني أن أموال الاتحاد الأوروبي لعام 2021 يمكن الآن صرفها بسرعة.

وأضافت: “هذا مهم، لأن تمويل الاتحاد الأوروبي يدعم الناس، وخاصة الأكثر ضعفاً. كما أنه يساعد على خلق الظروف المناسبة للفرص الاقتصادية، على سبيل المثال، من خلال تمكين الوصول إلى المياه النظيفة وإمدادات الطاقة الموثوقة.

وأشارت: إن فلسطين الآن تتعافى ببطء من الجائحة، لكنها تعاني من عواقب العدوان الروسي على أوكرانيا.

وتابعت: “هذا يقودني إلى الموضوع الثاني، وهو العدوان الروسي وتأثيره المدمر على أسعار المواد الغذائية وإمداداتها. وبالفعل، تعتمد فلسطين على واردات الحبوب الأوكرانية، حيث أصبح الوضع صعبا للغاية الآن. إن الاتحاد الأوروبي معكم، وقد قمنا بتجنيد 25 مليون يورو لتحسين الأمن الغذائي في فلسطين”.

و شددت: “نرحب بكل الجهود المبذولة لتحقيق السلام ونبقى ملتزمين بحل الدولتين المتفاوض عليه، وهو حل يمنح الشعب الفلسطيني، وخاصة الشباب، نفس الحقوق والإمكانيات التي يتمتع بها الآخرون في المنطقة، أي فلسطين مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل”.

بدوره ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الدعم الأوروبي، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي، أكبر متبرع حاليا لفلسطين.

وقال: “نشكر أوروبا على ما قدمته وستقدمه من مساعدات نحن بأمس الحاجة إليها”، موضحا أن المساعدات الأوروبية “تشمل مجمل القطاعات، في الضفة والقدس وغزة والمناطق ج”.

وأضاف: “أوروبا جارة لفلسطين، ونحن ضمن الشراكة معهم، وأمن المتوسط يهمنا، وغاز المتوسط لنا نصيب فيه، والسلام في المنطقة هو ما نعمل من أجله، بحيث ينتهي الاحتلال ونجسد دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين على أساس الشرعية الدولية”.

وأعرب اشتية عن أمله في أن “تضع أوروبا ثقلها الاقتصادي وعلاقاتها مع إسرائيل من أجل وقف إجراءات تدمير حل الدولتين”.

وقال: “أوروبا شريك للسلام والعدل في المنطقة، ووقفت معنا من أجل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني منذ إعلان البندقية في عام 1980، واليوم نحن بحاجة إلى مبادرة سياسية من أجل إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان وحماية المقدسات”.

وأضاف، ” نأمل في مساعدة أوروبا بالضغط على إسرائيل لتمكيننا من إجراء الانتخابات في القدس، إذ لا يعقل أن تجري انتخاباتها وفي نفس الوقت تحرمنا من إجرائها”.