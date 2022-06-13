تراجع مؤشر بورصة مسقط

تراجع مؤشر بورصة مسقطأنهى مؤشر بورصة مسقط (30) تداولاته اليوم عند مستوى (4122.94) نقطة منخفضًا بـ (2.9) نقطة وبنسبة (0.07) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (4125.81) نقطة.

وبلغت قيمة التداول (3) ملايين و(447) ألفًا و(673) ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة (15.9) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و(975) ألفًا و(212) ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط الذي نقلته وكالة الأنباء العمانية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (0.178) بالمئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (22.43) مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة (496) ألف ريال عُماني مشكّلة ما نسبته (37ر14) بالمائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (678) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (67ر19) بالمائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني (183) ألف ريال عُماني وبنسبة (29ر5) بالمائة.