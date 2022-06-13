تراجع مؤشر بورصة مسقط
أنهى مؤشر بورصة مسقط (30) تداولاته اليوم عند مستوى (4122.94) نقطة منخفضًا بـ (2.9) نقطة وبنسبة (0.07) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (4125.81) نقطة.
وبلغت قيمة التداول (3) ملايين و(447) ألفًا و(673) ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة (15.9) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و(975) ألفًا و(212) ريالًا عُمانيًّا.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط الذي نقلته وكالة الأنباء العمانية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (0.178) بالمئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (22.43) مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة (496) ألف ريال عُماني مشكّلة ما نسبته (37ر14) بالمائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (678) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (67ر19) بالمائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني (183) ألف ريال عُماني وبنسبة (29ر5) بالمائة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع مؤشر بورصة مسقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.