العراق.. اعتماد نظام البطاقة الوقودية في تجهيز البنزين بمحافظة نينوى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 05:22 مساءً - أعلنت وزارة النفط العراقية اعتماد نظام البطاقة الوقودية في تجهيز البنزين بمحافظة نينوى أسوة بمحافظة كركوك، وذلك لضمان الانسيابية والعدالة بتوزيع الوقود.

وحسب بيان صار عن وزارة النفط، اليوم الاثنين فقد تم اتخاذ القرار لـ "اعتماد نظام البطاقة الوقودية في تجهيز البنزين بمحافظة نينوى أسوة بمحافظة كركوك، لضمان تحقيق الانسيابية والعدالة في التوزيع، وحصول أصحاب المركبات على حصصهم من الوقود، ومنع البعض من نقل الوقود الى المحافظات المجاورة ".

وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، إن "الشركة اعتمدت هذا الاجراء بعد زيارة المحافظة والاطلاع على واقع التجهيز فيها، الذي أشر وجود طلب متزايد من قبل المركبات التابعة لمحافظات الإقليم للتزود بالوقود من محطات تعبئة الوقود في محافظة نينوى مما أثر على تزاحم عدد المركبات امام منافذ التجهيز".

وبالرغم من زيادة حصة المحافظة من مليونين و600 ألف لتر يومياً من البنزين إلى 3 ملايين لتر يوميا، تتزاحم المراكب للحصول على الوقود.

وأوضح طالب أن الشركة ارتأت اعتماد البطاقة الوقودية في التجهيز لضمان حق التجهيز لأبناء المحافظة ومركباتهم.

وأردف أن "آلية تجهيز البطاقة الوقودية تتم عبر (8) منافذ للتجهيز، مع الاستمرار بالتجهيز بدون بطاقة وقودية في باقي المحطات والمنافذ"، لافتاً إلى أن "هذا الإجراء يستمر لغاية نهاية الشهر الحالي".

ويتم توحيد عملية التجهيز في جميع محطات ومنافذ التجهيز من خلال البطاقة الوقودية، وأشار مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية أن البطاقة الوقودية تتضمن "باركود" لضمان التجهيز وعدم التلاعب والتزوير.

وزارة النفط أهابت بأبناء المحافظة بالإسراع في إتمام إجراءات استلام البطاقة الوقودية لضمان تجهيزهم بالمشتقات النفطية.