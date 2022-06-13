ترحيب عربي بدعم الكويت لجائزة التميز الاعلامي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 04:25 مساءً - أكدت دولة الكويت التزامها بمساندة كافة الجهود التي تتم عبر اجهزة جامعة الدول العربية وتستهدف تفعيل اداء الاعلام العربي وتشجيع المبادرات الرامية لخلق اجواء مواتية للإعلاميين العرب من اجل تطوير ادواتهم ودعم قدراتهم الإبداعية بما ينعكس بشكل ايجابي على مستويات العمل الاعلامي في الدول العربية .

واشار ممثل وزارة الاعلام الكويتية في اجتماع فريق الخبراء المكلف ببحث سبل تطوير جائزة التميز الاعلامي العربي بركات الوقيان إلى الدور الإيجابي المشهود لوزراة الاعلام الكويتية في دعم مسيرة الإعلام العربي عبر المشاركة الفعالة في اجتماعات فريق تطوير الجائزة التي أقرها محلس وزراء الاعلام العرب عام ٢٠١٦ كأحد الأنشطة التي يتم تنظيمها ضمن فعاليات الاحتفال بيوم الاعلام العربي في ٢١ ابريل من كل عام مؤكدا حرص قيادات الوزارة على طرح مبادرات متكاملة تكفل تحقيق أهداف الجائزة في مقدمتها تعظيم المردود المعنوي والمالي سواء بسواء " بهدف تحويل الجائزة الي حلم لكل اعلامي عربي بما تمثله من قيمة معنوية وادبية لا توصف وعلامة فارقة في مسيرته المهنية ، فضلا عن دورها في اثراء المناخ الاعلامي وتحفيز الأفكار الإبداعية و زيادة مستويات المنافسة بين القطاعات الاعلامية المختلفة ".

وأشار الوقيان الي اتفاق فريق الخبراء خلال الاجتماع الذي تم اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وبحضور ممثلين عن الدول المعنية علي عدد من المقترحات في مقدمتها تكثيف الترويج الاعلامي للجائزة لابراز أهميتها ومردودها المعنوي الكبير ، فضلا عن تخصيص قيمة مالية مناسبة بما يضفي عليها أهمية مضاعفة وهو الاقتراح الذي تقدمت به وزارة الاعلام الكويتية و قوبل بترحيب كبير من المشاركين .

يذكر أن اجتماعات فريق الخبراء لتطوير جائزة التميز الاعلامي العربي انطلق اليوم بالقاهرة ويستمر لمدة يومين بمشاركة ممثلي وزارات واجهزة الإعلام في الدول العربية .