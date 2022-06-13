وفد قيادي من الجبهة الشعبية يغادر قطاع غزة في جولة خارجية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 03:28 مساءً - غادر وفد قيادي من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة نائب الأمين العام جميل مزهر وأعضاء من المكتب السياسي صباح اليوم الإثنين، قطاع غزة، عبر معبر رفح البري متوجهاً إلى العاصمة المصرية القاهرة في رحلة خارجية تستهدف مصر وسوريا ولبنان.

وسيجري الوفد خلال الجولة سلسلة لقاءات داخلية وخارجية، وسيلتقي عدداً من القيادات والشخصيات الرسمية والقوى السياسية في مصر ولبنان وسوريا، إضافةً لتنظيم جولة واسعة في المخيمات الفلسطينية في لبنان وسوريا لتفقد أوضاع أبناء الشعب الفلسطيني.

وتهدف هذه الجولة إلى تنظيم لقاءات سياسية في الشأن الوطني العام هدفها توحيد الموقف الوطني في مواجهة التحديات والمخاطر الراهنة، والدفع بجهود انجاز المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية، وتعزيز صمود أبناء شعبنا في مخيمات اللاجئين والبحث في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والإنسانية وعلى كل المستويات.

وتوجهت الجبهة الشعبية برسالة شكر وتقدير إلى الشقيقة مصر لتسهيل سفر الوفد القيادي ،داعيةً إياها لمواصلة جهودها من أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.