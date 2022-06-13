عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 10:25 صباحاً - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت تقارير مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته، تحت حماية العشرات من عناصر شرطة الاحتلال.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في قبلة المسلمين الأولى.