التعاون الإسلامي: فلسطين والقدس القضية المركزية على أجندة المنظمة منذ نشأتها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 09:28 مساءً - أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه أن قضية فلسطين والقدس هي القضية المركزية على أجندة المنظمة منذ نشأتها، ولاتزال تحظى بصدارة اهتماماتها وتحركاتها السياسية مع الأطراف الدولية الفاعلة.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال لقائه بمقر المنظمة، اليوم، الأحد، القنصل العام لفلسطين السفير محمود الأسدي، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن التطورات في فلسطين، وخاصة في مدينة القدس المحتلة، وما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات إسرائيلية خطيرة.