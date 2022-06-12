انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقانخفض مؤشر بورصة مسقط (30) العماني (7ر8) نقطة وبنسبة (21ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (81ر4125) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (56ر4134) نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن قيمة التداول بلغت مليونين و(975) ألفًا و(212) ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة (2ر16) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (3) ملايين و(551) ألفًا و(110) ريالات عُمانية.

وأوضح التقرير الصادر عن البورصة أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (107ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (47ر22) مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة (176) ألف ريال عُماني مشكّلة ما نسبته (92ر5) في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (250) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (41ر8) في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني (74) ألف ريال عُماني وبنسبة (49ر2) في المائة.