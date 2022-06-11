أسعار الذهب تعاود الارتفاع
ارتفعت أسعار الذهب مرة أخرى في التعاملات المتقلبة عند التسوية، حيث تحول التركيز إلى المخاطر الاقتصادية بعد قراءات التضخم الأمريكية المرتفعة التي عززت الرهانات على زيادات كبيرة في أسعار الفائدة.
وذكر موقع "سي ان بي سي عربية" اليوم السبت، أن سعر الذهب الفوري ارتفع بنسبة 1.4 في المائة إلى 1873.58 دولارًا للأونصة، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 في المائة إلى 1875.50 دولار.
ومن المعادن الثمينة الأخرى ارتفع البلاتين 0.3 في المائة إلى 973.91 دولار، لكن البلاديوم تراجع 0.1 في المائة إلى 1922.82 دولار.
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