الدولار ينخفض مقابل اليورو

الدولار ينخفض مقابل اليوروانخفض الدولار الأمريكي أمام سلة عملات اليوم الجمعة، مع ترقب المتعاملين بيانات تضخم أمريكية ينبغي أن توفر مؤشرات على مسار تشديد السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفدرالي، وبعد أن أعلن المركزي الأوروبي بدء رفع سعر الفائدة في الشهر المقبل.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" ارتفع اليورو بعد تراجعه الخميس، لكنه ظل أقل من مستوى تداوله قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

وأعلن المركزي الأوروبي أنه سينهي برنامج التيسير الكمي في أول يوليو المقبل ثم سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 21 يوليو، ولوح برفع أكبر للفائدة في سبتمبر.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية 0.1 في المائة إلى 103.17، لكنه ظل مرتفعاً خلال الأسبوع بعد أن شجعت مخاوف النمو المستثمرين على تلمس الملاذ الآمن في الدولار.

وارتفع اليورو 0.2 في المائة إلى 1.0631 دولار بعدما لامس 1.0611 دولار في وقت مبكر من الجلسة، وهو أدنى مستوياته منذ 23 مايو.

وكان اليورو قد انخفض 0.92 في المائة مقابل الدولار أمس بعد جلسة متقلبة بفعل بيان المركزي الأوروبي.

وفقد الدولار بعض مكاسبه التي حققها في الآونة الأخيرة مقابل الين الياباني وانخفض 0.3 في المائة إلى 133.94 ين، لكنه ظل في نطاق أعلى مستوى بلغه في 20 عاماً الخميس عند 134.55 ين.

وحققت الكرونة النرويجية مكاسب وارتفعت في أحدث تداول لها 0.2 في المائة إلى 10.176 مقابل اليورو.

كما ارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.3 في المائة إلى 0.7119 دولار أميركي، لكنه ظل منخفضاً 1.2 في المائة هذا الأسبوع متأثراً بتراجع أسواق الأسهم.