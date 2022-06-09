تونس.. إحباط تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة قبل دخولها البلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 06:28 مساءً - نجح أعوان الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي بتونس، في إحباط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة مخفية داخل سيارة مسافر قادم من إحدى الموانئ الأوروبية وداخل أمتعته.

وتتمثل تفاصيل العملية في اشتباه أعوان الديوانة بالميناء في محتوى سيارة تحمل ترقيما أجنبيا يقودها مواطن تونسي مقيم بالخارج وذلك إثر تمريرها على جهاز الكشف بالأشعة حيث تبين وجود أجسام داخل العجلة الاحتياطية للسيارة وبحقيبة المسافر المذكور، فتم إخضاعها للتفتيش الدقيق ممّا مكّن من العثور على 10395 حبة دواء مخدر نوع "subutex".

وبإخضاع ذي الشبهة إلى التفتيش البدني تمّ التفطن إلى وجود 1.5 جرام من مخدر الكوكايين داخل طيات ملابسه إعترف بأنه جلبها معه لاستهلاكه الشخصي.

وتم تحرير محضر حجز في الغرض والاذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.