هجوم بطائرة مسيرة يستهدف القنصلية الأمريكية في العراق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 10:37 مساءً - تعرضت القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل بإقليم كردستان بدولة العراق، لهجوم بطائرة مسيرة مجهولة المصدر، وفقا لما أفادت وسائل إعلام عراقية.

وأوضحت شبكة سكاي نيوز، أن قذيفة استهدفت الطريق المؤدي إلى مصيف صلاح الدين بالقرب من المبنى الجديد للقنصلية الأمريكية التي لاتزال قيد الإنشاء؛ مما ألحق أضرارا مادية بعدة سيارات مدنية.

ووفقا لما أفادت به وكالة رويترز، لم ينجم عن الهجوم على القنصلية الأمريكية في أربيل أي إصابات حتى الآن.

وفي سياق متصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلقاء القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق قضايا إرهابية.

وتابعت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن المتهم صادره بحقه مذكرة قبض وفق المادة 4، من قانون مكافحة الإرهاب من محكمة التحقيق المركزية، حيث تم القبض عليه اثناء تواجده في منطقة البصام التابعة لـ الطارمية، وتم تسليم المتهم الى الجهات المعنية لإكمال أوراقه التحقيق.

كما أعلن الأمن العراقي مقتل إرهابي والقبض على 5 آخرين في صحراء الرطبة بمحافظة الأنبار، حيث تم ذلك بقوة من جهاز مكافحة الإرهاب و3 تشكيلات من قيادة طيران الجيش وتشكيلين من طائرات F16 من قيادة القوة الجوية ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية و3 طائرات استطلاعية مسيرة.