الذهب يرتفع بفعل تخلي الدولار عن مكاسبه

الذهب يرتفع بفعل تخلي الدولار عن مكاسبهارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، في ظل ترقب صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وبفعل تخلى الدولار عن بعض مكاسبه.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" ارتفعت العقود الآجلة للذهب عند التسوية 1852.10 دولار للأونصة بنسبة 0.5 في المائة.

كما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.66 في المائة إلى 22.20 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنحو 0.50 في المائة عند 1012.20 دولار للأوقية.

وتراجع البلاديوم بنحو 1 في المائة عند 1981.70 دولار للأوقية.