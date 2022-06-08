الذهب يرتفع بفعل تخلي الدولار عن مكاسبه
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، في ظل ترقب صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وبفعل تخلى الدولار عن بعض مكاسبه.
وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" ارتفعت العقود الآجلة للذهب عند التسوية 1852.10 دولار للأونصة بنسبة 0.5 في المائة.
كما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.66 في المائة إلى 22.20 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنحو 0.50 في المائة عند 1012.20 دولار للأوقية.
وتراجع البلاديوم بنحو 1 في المائة عند 1981.70 دولار للأوقية.
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