انطلاق محادثات إنهاء أزمة السودان وسط مقاطعة المعارضة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 04:25 مساءً - أعلنت الأمم المتحدة انطلاق المحادثات الهادفة لإنهاء الأزمة في السودان بالرغم من مقاطعة ائتلاف قوى الحرية والتغيير، بسبب حملة الشرطة المستمرة على المحتجين على الانقلاب العسكري.

انطلاق محادثات إنهاء أزمة السودان وسط مقاطعة المعارضةالبرهان: الحوار السياسي في السودان "فرصة تاريخية"

تتوسط في جهود السلام بعثة الأمم المتحدة الخاصة الى السودان، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد) - والتي تضم ثماني دول في شرق القارة.

يهدف هذا الجهد لجلب المجلس العسكري الحاكم وعدد من الجماعات السياسية والحركات الاحتجاجية إلى طاولة المفاوضات.

وسيناقش فولكر بيرتيس، مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، برنامجا انتقاليا يتضمن تعيين رئيس وزراء مدني، بالإضافة لترتيبات من أجل صياغة دستور دائم، وإجراء انتخابات في نهاية المرحلة الانتقالية.

ورحب الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يرأس مجلس السيادة الحاكم، بالمحادثات واعتبرها فرصة تاريخية لاستكمال المرحلة الانتقالية، داعيا كل الفصائل على المشاركة في المحادثات، وتعهد بأن ينفذ الجيش نتائجها.

كما انتقد مشاركة جماعات موالية للجيش والإسلاميين الذين كانوا حلفاء حكومة الرئيس السابق عمر البشير، مطالب الائتلاف الى تنفيذ إجراءات لبناء الثقة، من بينها إطلاق سراح المعتقلين الذين قبض عليهم لمعارضتهم الانقلاب، وإنهاء العنف ضد المتظاهرين.