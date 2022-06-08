الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال يلتقى برئيس مجلس إدارة مدينة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 11:22 صباحاً - قام السفير أحمد رشيد خطابي الامين العام المساعد - رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، بزيارة الشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة حيث استقبل من طرف الاستاذ /عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

‎وفي هذا الإطار، أكد تطلع مدينة الإنتاج الإعلامي لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الجامعة العربية والاستفادة من القدرات المتكاملة لهذا الصرح الاعلامي الكبير الذي يضع خبرته رهن الاشقاء في الدول العربية وباقي الشركاء، دولا وخواص، عبر العالم.

‎وقد شكل اللقاء مناسبة لاطلاع سعادة السفير على الخدمات الانتاجية والاعلامية والترفيهية بمدينة الإنتاج الإعلامي وما تتوفر عليه من مجمعات ومحطات اذاعية وقنوات تلفزيونية واستديوهات مجهزة على أعلى مستوى، فضلا عن مركز ترميم الموروث المصري وحفظ الذاكرة الوطنية

‎كما تابع السفير شريطا وثائقيا عن منشآت ومرافق هذا الفضاء الاعلامي، واطلع بصفة خاصة على برامج التدريب المتنوعة في ضوء الشروحات المسهبة التي قدمتها الدكتورة هبة أمير مدير مركز التدريب والتطوير الذي يضطلع بدور فريد في تأهيل القدرات والكفاءات في مختلف التخصصات بهذا الصرح الاعلامي الأكبر من نوعه في العالم العربي وافريقيا.