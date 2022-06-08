مصرع 13 في حادث خروج قطار عن القضبان شرقي إيران

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 08:22 صباحاً - أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بمقتل 13 أشخاص على الأقل جراء انحراف قطار عن سكته قرب مدينة طبس وسط إيران، خلال رحلة بين مدينتي مشهد (شمال شرق) ويزد (وسط)، بينما أصيب قرابة 60 .

وقال المتحدث باسم هيئة الاغاثة الوطنية، مجتبى خالدي، للتلفزيون الرسمي “قتل عشرة أشخاص وأصيب عدد آخر بجروح في الحادث”، مشيرا الى أن 12 من المصابين حالتهم حرجة وتم نقلهم الى المستشفى.

وقال مسؤول في السكك الحديدية إن القطار الذي كان متجها إلى مدينة يزد اصطدم بحفارة آلية ثم خرج عن القضبان على بعد 50 كيلومترا من مدينة طبس التي بدأ منها رحلته.

وقال رئيس إدارة الأزمات في مقاطعة خراسان الجنوبية للوكالة إن “خمس سيارات إسعاف في موقع الحادث وهناك 12 أخرى في طريقها (إلى هناك)”.