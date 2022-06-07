تراجع أسعار القمح

تراجع أسعار القمحتراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح لمعظم شهور التسليم المقبلة في تعاملات بورصة شيكاغو للسلع؛ بفضل موسم الحصاد في الصين -أكبر مستهلك للقمح في العالم- واستمرار نمو المحصول للسنة الثالثة على التوالي في أستراليا -أحد أكبر مصدّري القمح في العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية القول إن الصين جمعت 55بالمائة من محصول موسم الشتاء حتى أمس، وهو ما يعني تحقيق هذه النسبة قبل يومين من الموعد الذي حققته في العام الماضي، مضيفة أن تقارير الأرصاد تشير إلى أن الأحوال الجوية ستكون مناسبة لموسم الحصاد.

وكانت الفيضانات غير المعتادة في فصل الخريف قد أثارت المخاوف بشأن الإنتاج وعززت توقعات الاستيراد.

وارتفعت مساء أمس أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو بأكثر من 5بالمائة ، بعد أنْ كانت قد سجّلت أكبر خسائر أسبوعية لها منذ شهرين.

ورغم ذلك تراجعت الأسعار اليوم بنسبة 1بالمائة إلى 83ر10 دولار، كما تراجعت أسعار الذرة بسبب الظروف الجوية المواتية في مختلف مناطق الزراعة بالولايات المتحدة مما يعزز الآمال في محصول وفير.