اتحاد الخبراء العرب يناقش أثر التغيرات المناخية على اقتصاد الدول

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 06:28 مساءً - نظم الاتحاد العام للخبراء العرب ندوة حوارية عن التغيرات المناخية وأثرها علي اقتصاديات الدول العربية مؤخرا شارك فيها أكثر من 50 خبيرا من مختلف الدول العربية عبر تطبيق زووم وناقشت الندوة كيفية الحد من الاثار الاقتصادية السلبية التي تواجه الوطن العربي بسبب التغيرات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة.

شارك في الندوة، عددا كبيرا من المتخصصين في مجالات البيئة والزراعة والاقتصاد وتناول الدكتور صلاح يوسف من جمهورية مصر العربية اثار التغيرات المناخية والبيئية علي المحاصيل الزراعية في مختلف الدول العربية

واستعرض الدكتور رضوان بوسنينة من المملكة المغربية اهم الاحصائيات والبيانات الصادرة عن التأثير الاقتصادي للتغيرات المناخية مشيرا الي اهمية تقييم المخاطر الناشئة عن هذه التغيرات بشكل دوري مستدام.

وأكد أحمد بن محمد الجروان رئيس الاتحاد العام للخبراء العرب ورئيس المكتب التنفيذي لملتقي الاتحادات العربية المتخصصة، أن هذه النوعية من الندوات تستهدف القاء الضوء علي القضايا العربية المهمة التي تشغل الامة العربية وتفعيل مشاركة الخبراء العرب في بحث سبل التصدي لها وأن الاتحاد العام للخبراء العرب يعمل علي استخلاص النتائج والتوصيات التي تنتج عن هذه اللقاءات الحوارية وعرضها علي الاجهزة المعنية لبحث إمكانية الاستفادة منها.

وأضاف الجروان، أن الاتحاد العام للخبراء العرب سيعمل علي تنظيم العديد من الندوات خلال الفترة المقبلة لمناقشة القضايا العربية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منها ندوات عن مواجهة قضية البطالة في الوطن العربي وتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية علي المنطقة العربية كذلك قضايا التنمر والعنف الاسري والقضايا الناشئة عن استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وشدد الجروان، على أن اختيار موضوعات هذه الندوات يأتي في اطار اهتمام جامعة الدول العربية بتلك القضايا الهامة.