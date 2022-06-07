لبنان: الوسيط الأمريكي في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل سيصل بيروت خلال أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 05:22 مساءً - أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكشتاين، سيصل إلى بيروت خلال أسبوع، محددة المهلة بنهاية الأسبوع الجاري (الأحد) أو بداية الأسبوع المقبل (الاثنين)، بناءً على طلب الجانب اللبناني للبحث في استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك وفقًا لمعلومات وصلت للرئيس اللبناني ميشال عون.

وأضافت رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان اليوم الثلاثاء أن عون تلقى من قيادة الجيش تقارير حول تحركات السفينة قبالة المنطقة الحدودية البحرية، موضحة أن الرئيس عون تابع الاتصالات الجارية لمعالجة التطورات التي استجدت بعد التحركات البحرية التي تقوم بها سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال Energean Power قبالة المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها.