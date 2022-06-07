شرطة دبي تؤكد إلقاءها القبض على شقيقين من جنوب إفريقيا بتهمة قضايا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 11:22 صباحاً - أكدت شرطة دبي خبر إلقائها القبض على رجلي أعمال مولودين في الهند، مشيرة إلى أنها تقوم بالإجراءات اللازمة لتسليمهما إلى جنوب إفريقيا.

وتشتبه سلطات جنوب إفريقيا بتورط الشقيقين "في فضيحة فساد طالت حكومة الرئيس السابق جاكوب زوما".

وفي التفاصيل، قال بيان لشرطة دبي إنها ألقت القبض على "الشقيقين اتول وراجيش جوبتا، اللذان يعدان أحد أبرز المطلوبين لدى سلطات جنوب افريقيا، لتورطهما في قضايا جنائية وغسل الأموال بعد أن تلقت شرطة دبي النشرة الحمراء الصادرة بحقهما عبر منظمة الانتربول".

وأشار البيان إلى ان شرطة دبي نسقت "مع سلطات جنوب افريقيا لتقديم ملف الاسترداد لاستكمال الاجراءات القانونية المتبعة".

ووصفت عملية القبض على المشتبه بهما بأنها تأتي "تأكيدا لجهود دولة الإمارات في مكافحة جرائم غسل الأموال من خلال التعاون مع وزارة العدل لدولة الإمارات، والنيابة العامة بدبي، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية، وبالتنسيق والتعاون مع النظراء الدوليين".

وكانت وزارة العدل في جنوب إفريقيا قد أعلنت في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الاثنين أن السلطات في الإمارات ألقت القبض على الشقيقين، راجيش وأتول غوبتا، وهما متهمان بالتورط في قضايا فساد.