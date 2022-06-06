الحكومة اللبنانية تدعو الوسيط الأمريكي لإنهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 06:28 مساءً - أعلنت رئاسة الوزراء اللبنانية، أنه تمت دعوة الوسيط الأمريكي آموس هوشتاين إلى بيروت لإنهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بأسرع وقت وفقا لما نقلتة وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأفادت الرئاسة في بيان، اليوم الاثنين "توافق الرئيس عون والرئيس ميقاتي على دعوة الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين للحضور إلى بيروت للبحث في مسألة إستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة".

وأختتم بيان الحكومة اللبنانية بقرار القيام بسلسلة اتصالات ديبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان، وللتأكيد على تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، واعتبار أن أي أعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها تشكل إستفزازا وعملا عدوانيا يهدد السلم والأمن الدوليين، وتعرقل التفاوض حول الحدود البحرية، التي تتم بوساطة أمريكية وبرعاية الأمم المتحدة، وفق ما ورد في المراسلات اللبنانية إلى الأمم المتحدة والمسجلة رسميا".

يذكر أن الرئيس اللبناني ميشال عون قال في وقت سابق اليوم، إن "المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية لا تزال مستمرة وأي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل عملا عدائيا".