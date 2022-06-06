أسعار خام برنت تتخطى الـ120 دولاراً

أسعار خام برنت تتخطى الـ120 دولاراًارتفعت أسعار خام برنت متجاوزة 120 دولارا للبرميل، اليوم الأثنين، على الرغم من اتفاق زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل من مجموعة أوبك+ ومع الحديث عن رفع الأسعار للمشترين الآسيويين للخام.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن متعامل آسيوي في النفط قوله: إن "قفزة الأسعار غير متوقعة".

وكانت دول أوبك+ قد اتفقت على زيادة الإنتاج 648 ألف برميل يوميا في يوليو، وبالكمية نفسها في أغسطس في محاولة لتعويض خسائر الإمدادات الروسية، وذلك مقابل خطة أولية لإضافة 432 ألف برميل يوميا في الشهر على مدى 3 أشهر حتى سبتمبر.

لكن الزيادات قُسمت بين الدول الأعضاء بما يشمل روسيا ودولا مثل أنغولا ونيجيريا تكافح لتحقيق أهدافها الخاصة بمستويات الإنتاج، ما أدى إلى مخاوف من أن زيادة الإمدادات قد لا تصل فعليا إلى مستوى الخطط الرسمية

