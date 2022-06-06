لبنان يطلب «وساطة أمريكية» للتفاوض بشأن النزاع البحري مع إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 12:32 مساءً - قال مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، إن الرئيس اللبناني ميشال عون وافق على دعوة المبعوث الأمريكي اموس هوكشتاين إلى بيروت لمواصلة المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.

وحذر لبنان إسرائيل أمس الأحد من أي “عمل عدواني” في المياه المتنازع عليها حيث تأمل الدولتان في تطوير موارد الطاقة البحرية بعد وصول سفينة تديرها شركة إنرجيان ومقرها لندن قبالة الساحل لاستخراج الغاز لإسرائيل.

وقال وزير الدفاع الوطني بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم إن التحركات التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة المتنازع عليها في الجنوب اللبناني تشكل تحديا واستفزازا للبنان وخرقا فاضحا للاستقرار الذي تنعم به المنطقة الجنوبية من لبنان.

واعتبر سليم، في بيان له اليوم، أن اسرائيل – حال تنقيبها عن الغاز في المناطق المتنازع عليها – تنتهك القوانين والأعراف الدولية وتحاول خلق أمر واقع على الحدود اللبنانية، مشيرا إلى أنها تطيح بذلك بالجهود التي تبذل لاستئناف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية التي تلعب فيها الولايات المتحدة دور الوسيط والتي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة.

ودعا الوزير سليم المجتمع الدولي والأمم المتحدة الى التحرك سريعا لوضع حد للممارسات الإسرائيلية المتجددة، وتطبي