الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تنظم الاجتماع الثالث عشر لمكافحة الاتجار غير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 12:32 مساءً - تعقد إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح يومي 6-7 يونيو 2022، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "الاجتماع الثالث عشر لنقاط الاتصال الوطنية العربية المعنية ببرنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة"، برئاسة الجمهورية اللبنانية بصفتها دولة رئاسة الدورة العادية 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

يأتي هذا الاجتماع للتحضير للمشاركة العربية في الاجتماع الثامن الذي يعقد كل سنتين للنظر في التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المعني بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والمزمع عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة 27 يونيو – 1 يوليو2022، كما سيناقش اجتماع نقاط الاتصال العربية المحاور الأساسية لمشروع الوثيقة الختامية للاجتماع الثامن، بالإضافة إلى إعداد كلمة باسم المجموعة العربية تتماشى مع التطورات الإقليمية والدولية في هذا المجال.