الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال يزور مؤسسة الاهرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 10:25 صباحاً - في إطار الانفتاح والتواصل مع المؤسسات الاعلامية في بلد المقر، قام السفير أحمد رشيد خطابي – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال، بزيارة لمؤسسة الاهرام يوم 5 يونيو 2022، حيث استقبل سعادته السيد علاء ثابت – رئيس تحرير الأهرام.

وفي هذا الصدد، قدم السيد علاء ثابت، للسفير بيانات حول المجالات المتنوعة لأنشطة المؤسسة وخاصة أقسام التحرير وما شهدته في المدة الاخيرة من تطوير نوعي بما يتطلب المواكبة الرقمية، وتحديث أساليب العمل وادماج مقاربة النوع حيث يشكل العنصر النسائي 45 في المائة من الجسم الصحفي، فضلا عن تعزيز شراكات في الحقل الاعلامي والأكاديمي.

كما تناول اللقاء فرص التعاون مع قطاع الاعلام والاتصال في مختلف المجالات بما فيها التداريب وصقل المهارات المهنية والاستفادة من خبرة هذه المؤسسة في معالجة القضايا الاستراتيجية العربية.

وبعد الاطلاع على جانب من الرصيد الوثائقي المكتوب والفوتوغرافي ل " الاهرام " منذ التأسيس وحركية تفاعلها وتغطيتها للوقائع والاحداث التاريخية التي عاشتها المنطقة على امتداد قرابة قرن ونصف من خلال الإسهامات الخلاقة لكبار المفكرين والصحفيين أشاد السفير خطابي بالمستوى المهني الرفيع لهذه المؤسسة العريقة متطلعا الى أشكال متقدمة من التعاون الاعلامي بين الجانبين.